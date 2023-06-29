«Я сама естественность»: Кристина Асмус показала себя без макияжа

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 41 0

Кристина Асмус показала себя без макияжа

«Я сама естественность»: Кристина Асмус показала себя без макияжа

Фото: Instagram* / asmuskristina

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Не обманула ли актриса своих фанатов? Действительно предстала в кадре без единого грамма косметики?

Российская актриса Кристина Асмус решила порадовать своих подписчиков фотографиями в образе своей героини из нового сериала.

«Я встала с постели минут за 40 до этой фотографии. На мне никакого макияжа, я сама естественность. Ну ладно, только чуть карандаша для губ. Окей, наращенные ресницы. Ладно, еще этот доширак на голове», — написала актриса в своем личном блоге.

Она отметила, что такой образ предложила режиссеру сама. Хотела добавить еще несколько деталей к своему персонажу, но режиссер попросил ее остановиться.

«Я еще хотела татуировку на крестце. И по-настоящему на время проекта вмонтировать себе страз в зуб. Но режиссер сказал, что «уже перебор, остановись», — отметила актриса.

Фото: Instagram* / asmuskristina

Подписчики актрисы восхитились ее внешним видом и оставили положительные комментарии.

«Маникюр шикарный»;

«Образ героини великолепен», — отметили подписчики Асмус.

Актриса призналась, что действия картины будут происходить в 2014 году, но ее героиня плотно застряла в нулевых.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кристина Асмус исполнила давнюю мечту.

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«Я сама естественность»: Кристина Асмус показала себя без макияжа

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