Дыра в асфальте и лужа крови: кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 2 035 0

Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Националисты бьют по жилым кварталам Донбасса, зная, что там находятся мирные жители.

В течение текущего дня Донецк подвергался обстрелу как минимум 16 раз. Как сообщил мэр города Алексей Кулемзин, ВСУ выпустили на разные районы около 90 снарядов разного калибра и 13 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По последним данным, погибли два мирных жителя. Еще восемь получили ранения, среди них есть несовершеннолетние. Также в некоторых многоэтажных домах выбиты стекла, поврежден асфальт. Кадры последствий оказались в распоряжении 5-tv.ru. На видео можно увидеть большую и глубокую дыру на дороге, неподалеку от нее — лужа крови.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Накануне 5-tv.ru также публиковал кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ.

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