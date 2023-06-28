Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка, где погибла женщина

Опубликованы кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
За минувшие сутки территория города подверглась атаке ВСУ как минимум 16 раз.
Украинские боевики продолжают терроризировать жителей Донецкой народной республики (ДНР). Минувшим вечером под удар попал Петровский район Донецка. Погибла мирная жительница, еще одна женщина пострадала. Кадры последствий оказались в распоряжении 5-tv.ru.
Осколками снарядов посекло стены и металлическое ограждение. Частично разрушен кирпичной кладки отсутствует. Также оказались выбиты стекла жилого дома.
Как сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин, за период с девяти утра до девяти вечера 27 июня территория города 16 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ.
Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ нанесли ракетный удар по жилому сектору Лисичанска.
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