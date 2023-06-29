Джо Байден спит под аппаратом для искусственной вентиляции легких

Состояние здоровья (физического и ментального) 80-летнего президента США давно стало темой острых дискуссий. В последнее время публика стала замечать странные вмятины на его лице.

Президент США Джо Байден с недавних пор использует аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во время сна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей Белого дома. Именно это устройство оставляет на лице американского лидера следы, которые стали замечать журналисты на пресс-конференциях.

Странные вмятины не просто не остались незамеченными, пресса открыто поинтересовалась у администрации Байдена, что с ним происходит. И получила содержательный ответ. Оказывается, с помощью аппарата ИВЛ президент борется с апноэ, одним из симптомов которого является затрудненное дыхание. Поддержка циркуляции воздуха в легких помогает политику лучше высыпаться и бороться с храпом.

Аппарат, стоит отметить, работает не бесшумно, ритмично направляя воздух в легкие. Он состоит из специальной маски, датчиков и монитора, выводящего на экран жизненно важные показатели. Маска крепится с помощью эластичных лент — они и оставляют следы на лице Джо Байдена. Американский лидер давно знаком с системой ИВЛ, об апноэ он рассказывал прессе еще в 2008 году.

Как известно, Байден уже не раз доказывал согражданам, что даже будучи президентом, он остается 80-летним человеком — забывает дорогу, путает названия стран, иногда даже разговаривает с невидимыми оппонентами или жмет им руки. Конфузы случаются один за другим, но президент все равно намерен переизбраться на второй срок в 2024 году. Как и его предшественник Дональд Трамп. Последний также бурно обсуждается в массах, но в контексте уголовного преследования. В коррупции подозревают обоих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бесчисленные скандалы привели к резкому снижению рейтингов Трампа и Байдена в ходе предвыборной кампании.