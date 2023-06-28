Победит кто-то третий? Байден и Трамп теряют рейтинги на фоне бесконечных скандалов

У каждого из них поддержка сейчас на уровне 40% голосов американцев.

Предвыборная кампания в США все больше походит на реалити-шоу: республиканцы атакуют Джо Байдена и его сына, требуя ответов на подозрения в коррупции. Им отвечает главный рупор демократической партии: CNN опубликовал запись голоса Дональда Трампа, на которой он якобы обсуждал секретную информацию с прессой.

И все бы ничего, но из-за таких «выкрутасов» рейтинги обоих кандидатов летят вниз, а на авансцену тем временем выходит новый кандидат. Кто же это, выяснял корреспондент «Известий» Александр Романов.

Байден не то шутит, не то признается в государственной измене — с ним никогда нельзя быть уверенным. Самый старый президент и кандидат на пост главы государства в истории США, кажется, рискует стать еще и самым скандальным. Республиканцы разворачивают предвыборную риторику Байдена против него самого.

«Время для корпоративной Америки и для сверхбогатых американцев платить свою справедливую долю. Заплатите свою справедливую долю», — призвал американский лидер.

«Ему стоило бы таким голосом рассказывать страшные истории в охотничьем домике. Невероятный лицемер! Призывает честно делиться? Джо, а что, Хантер платит честную долю? Это не самое большое его преступление, но он совершил и его также!» — отметил телеведущий Грег Келли.

Речь о том, что во времена президентства Барака Обамы сын Байдена активно брал деньги с зарубежных политиков и бизнесменов, продавая право встретиться со своим отцом, на тот момент — вице-президентом. По сути, незаконно торговал влиянием — да еще и не платил с этого налогов.

Позиция Байдена, что он сам по себе, а сын — сам по себе, кажется, никого не убеждает. На ближайших выборах основным конкурентом Байдена станет Трамп, и надо же было случиться такому совпадению, следственные органы непрерывно заводят на него все новые дела.

Уже было дело об изнасиловании, о преступном сговоре, а теперь множатся дела о ненадлежащем хранении секретных документов. И вот, свежая новость: CNN опубликовал аудиозапись того, как Трамп якобы обсуждал секретную информацию с прессой и одной из помощниц. Рассказывал, что ему не нравится в генерале Марке Милли, главе объединенного комитета начальников штабов.

«Хорошо, что касается Милли, давайте посмотрим, я покажу вам пример. Он утверждал, что это я хотел атаковать Иран. Правда потрясающе? У меня огромная папка бумаг, только сейчас об этом подумал. Смотрите. Это был он. Они показали мне это — не под запись — но они показали мне вот это. Так что это он (хотел атаковать Иран — Прим. ред.). Министерство обороны и он», — говорил Трамп.

Сторонники политика возмущены — говорят, так дела не делаются. Если есть доказательства вины, их следует исследовать на предмет достоверности и передать суду.

А такие вбросы — это просто попытка уничтожить репутацию бывшего президента. Тем же самым возмущен и сам экс-глава Белого дома.

«Самый коррумпированный президент в истории нашей страны — Джо Байден. Самый коррумпированный! Вы видите, что происходит. И Fake News не хотят про него говорить, не печатают это в газетах. Это в десять, нет, в сто раз страшнее „Уотергейта“ — и они молчат об этом. Вот почему им нельзя верить», — жалуется он.

Из-за все новых скандалов рейтинги Байдена и Трампа примерно сравнялись — у каждого из них поддержка сейчас на уровне 40% голосов американцев, и продолжает снижаться. В общем, идет к тому, что на выборах 2024-го победителем станет кто-то третий — тот же Роберт Кеннеди, который превосходит Трампа уже тем, что не участвовал в таком числе скандалов, и предпочтительней Байдена просто потому, что находится во много лучшей физической форме.