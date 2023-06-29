Карина Кросс заговорила о предательстве при первом выходе в свет с новым парнем

Блогер в сопровождении спутника рассказала о любимой книге, в полной мере раскрывающей болезненную для нее тему.

Популярный блогер Карина Кросс рассказала о своей любимой книге из классики, а еще порадовала поклонников первым выходом в свет с новым возлюбленным. Пара появилась на премьере сериала «Библиотекарь» с Никитой Ефремовым в главной роли. Сериал выйдет уже сегодня на платформах more.tv и Wink. А пока звезды красуются на красных дорожках, делятся личным и раскрывают свои секреты.

История о любимой книге — пьесе в четырех действиях Антона Чехова «Вишневый сад» — невольно наводит на мысль о прошлых отношениях Карины Кросс с мужчинами. В частности, с коллегой Давидом Манукяном. Хотя, как утверждала знаменитость, разошлись они мирно.

Тема предательства, по словам блогера, стала для нее основной в упомянутом произведении. Хотя художественная литература — не самый интересный ей жанр.

«Я там для себя открыла очень интересную вещь — почему люди предают и почему так происходит. Я читала еще в институте. Для меня классика — это такой сложный момент, потому что я не очень любила читать одно время. А когда поступила в театральный институт, там нужно было очень много читать. И поэтому сквозь зубы всю классическую литературу, пьесы, Островский, „Гроза“… Все подряд. Я больше люблю философию, психологию, „365 размышлений Ребе“, например, такого плана литературу», — поделилась Кросс.

Судя по всему, как и чтение классики «сквозь зубы», предательства мужчин остались в прошлом. Рядом со знаменитостью — высокий и крепкий кавалер с брутальными татуировками на шее и лице. Он следит за каждым словом спутницы, участливо подключается, когда она отвечает на вопросы журналистов. Девушка одобрительно опускает ресницы.

Если верить информации в соцсетях, бойфренда звезды зовут Дмитрий. Он не только предмет страсти, но и тренер Карины Кросс — помогает поддерживать спортивную форму, составляет программы тренировок, сопровождает на соревнованиях. В Сети пишут, что влюбленные вместе учились, а потом приятельствовали, так как имели много общих интересов. Теперь, когда завязался настоящий роман, Дмитрий стал и любимым мужчиной, и деловым партнером Кросс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как блогер Карина Кросс провела 15 суток в изоляторе из-за бывшего. Тот самый Манукян, по признанию селебрити, оставил ее за решеткой, хотя на нем было не меньше ответственности за незаконный инцидент.