Оставил в ИВС: Карина Кросс провела 15 суток в изоляторе из-за Давы

Творческий (или романтический) тандем распался несколько лет назад, а скандалы между парой обсуждают в медиасфере до сих пор.

Блогер и певец Давид Манукян (более известный под псевдонимом DAVA — Прим. ред.) в 2019 году оставил свою возлюбленную Карину Кросс в изоляторе на 15 суток. Об этом заявила блогер Ксения Хоффман.

Дава и Кросс в то время были в отношениях, а в изолятор оба угодили за съемку клипа в неположенном месте. Знаменитости ездили по Арбату с колонкой, из которой громко играла музыка — за хулиганство их поместили в ИВС.

Хоффман в интервью Наташе Гасанхановой раскрыла подробности инцидента. Историю она, по ее словам, узнала лично от Кросс во время съемок влога для ее канала в 2021 году.

«Даву забрала мать или бабушка, а Карину он оставил там на 15 суток», — сообщила Хоффман.

Карина Кросс. Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В итоге Кросс провела весь положенный срок в изоляторе, отсидев, по собственному признанию, «от звонка до звонка». О том, почему Дава так поступил и не попытался вызволить возлюбленную из изолятора, доподлинно неизвестно. Но после этого инцидента отношения между ними стали ухудшаться, а позже и вовсе закончились.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем сейчас встречается Давид Манукян.