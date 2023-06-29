В ЕАО всю ночь шли поиски четырехлетнего мальчика. К счастью, история окончилась благополучно. Но сколько еще малышей потеряются, если не будут знать главные правила?

Четырехлетний мальчик из Еврейского автономного округа, пропавший 28 июня, найден живым. 71 сотрудник МЧС, кинологические расчеты и добровольцы прочесывали лес всю ночь. Повезло, страшного не случилось. На фоне инцидента депутат Госдумы РФ, спасатель, координатор «Лизы Алерт» и член «Общероссийского народного фронта» Олег Леонов обратился к родителям — будьте предельно внимательны, если берете ребенка с собой на природу. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru эксперт рассказал, как не допустить трагедии.

В первую очередь Леонов подчеркнул, что дети не должны оставаться одни в лесу ни на минуту. Отпускать школьников на пикник слишком рискованно. Собираться в лес ребенок может только при условии, что там будет взрослый сопровождающий. Чтобы облегчить поиск (только предполагаем худший сценарий), одевайте чадо в яркую контрастную одежду. Лучше всего надеть на него специальный оранжевый жилет со светоотражающими элементами. Днем будет заметным его цвет, а ночью «катафоты» отразят свет фонаря на расстоянии до 200 метров.

«У ребенка обязательно должен быть с собой полностью заряженный мобильный телефон. Можно, чтобы еще был дополнительный аккумулятор с проводом, чтоб его можно было подзарядить. У ребенка должна быть непромокаемая теплая одежда, теплее, чем на ту погоду, в которую он идет в лес, в расчете на ночную погоду. У ребенка должен быть свисток, чтобы если что привлечь внимание родителей. Крика может не хватить, со свистком проще», — учит Леонов.

Помимо прочего, позаботьтесь о фляжке или бутылке воды, которая будет в кармане сына или дочери. Всякое может произойти, глоток может значительно облегчить самочувствие и спасти малыша в экстренной ситуации. Чаще всего потерявшиеся люди, если поиски шли довольно долго, мучаются обезвоживанием.

«И самое главное — перед походом в лес надо с ребенком проиграть ситуацию, когда он потерялся. Если ребенок понимает, что вдруг так случилось, что рядом взрослых никого нет, он должен застыть на одном месте и никуда не сходить пока его не найдут взрослые. Это прям основное и самое сложное, мало кому удается», — отметил спасатель.

Обязательно объясните своему чаду, насколько важно не поддаваться панике и не начинать искать маму с папой, если оказался в незнакомом месте. Чем лучше малыш знает это правило, тем быстрее он будет обнаружен. В попытке прийти в лагерь или найти родителей ребенок может уйти далеко и расширить радиус работы сотрудников МЧС и волонтеров на километры. Операция в таком случае растянется на сутки и замаячит непредсказуемым финалов, а спасти маленького человека нужно в первые часы после пропажи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как собака всю ночь охраняла мальчика, потерявшегося в тайге. Менее чем в километре от места, где уснул несчастный, была берлога с медведицей и ее медвежатами. Школьнику пришлось ночевать в лесу, полном диких животных, в надежде на спасение.