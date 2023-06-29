В Нижнем Новгороде произошел пожар на территории химического завода «Бальзам» — видео

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 127 0

В Нижнем Новгороде произошел пожар на территории химического завода «Бальзам», пострадал один человек

Фото, видео: Telegram / mchs52; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Произошло возгорание фуры с прицепом, но огонь пошел дальше.

В Нижнем Новгороде загорелся химический завод «Бальзам». Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

«В 09:23 по московскому времени поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижний Новгород, ш. Жиркомбинат, д. 22, территория АО «химический завод Бальзам“», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгоранию присвоили второй ранг сложности.

На данный момент известно, что произошло возгорание фуры с прицепом, а огонь распространился на стоящие рядом гаражи с краской. Сейчас площадь пожара составляет 600 квадратных метров. Пострадал один человек, у него ожоги тела.

Позднее появилась информация от МЧС, что площадь возгорания выросла до 800 «квадратов», а к месту ЧП был направлен пожарный поезд. Между тем спасатели объявили о локализации огня. Также были взяты пробы воздуха — превышений загрязняющих веществ выявлено не было.

До этого пожар произошел в здании пельменного цеха в Тольятти — огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, а тушили огонь 70 пожарных и 23 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пельменный цех полыхал в Тольятти на площади 500 квадратных метров.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

11:56
ФСБ задержала жителя Пензенской области за государственную измену
11:50
Полный провал: во Франции заключенные попытались сбежать из тюрьмы
11:43
В порту Петербурга в контейнерах с бананами обнаружили 50 килограммов кокаина
11:41
СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине
11:37
«Всегда рядом»: Воля публично признался в любви на фоне слухов о разводе
11:29
«Сдаваться не вариант»: задержание в Косово сына Вучича обострило конфликт в Сербии

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2023 года
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео