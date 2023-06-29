В порту Петербурга в контейнерах с бананами обнаружили 50 килограммов кокаина

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Стоимость неожиданной находки оценивается в 450 миллионов рублей.

В порту Петербурга в контейнерах с бананами обнаружили 50 килограммов кокаина

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Петербургские таможенники обнаружили 50 килограммов кокаина во время осмотра прибывших в порт контейнеров с бананами. Об этом ФТС России сообщила в своем Telegram-канале.

Наркотики прибыли в Большой порт Санкт-Петербурга. Запрещенные вещества были изъяты из 10 контейнеров. Сотрудники таможенной службы заметили в них тайники во время сканирования. Всего было изъято 50 брикетов с запрещенными веществами.

В рамках проведенной экспертизы удалось установить, что их содержимое — кокаин. Стоимость партии на черном рынке может достигать 450 миллионов рублей, уточнили в ФТС.

Также удалось установить, что запрещенные грузы перевозились транзитом через страны Европы и Африки в Узбекистан с помощью различных морских судов. Правоохранительные органы устанавливают лица, причастные к организации и реализации контрабандной деятельности. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВМС Колумбии перехватили самую большую в истории подлодку с наркотиками.

В порту Петербурга в контейнерах с бананами обнаружили 50 килограммов кокаина

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Фото: Telegram / ФТС России

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Фото: Telegram / ФТС России

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Фото: Telegram / ФТС России

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Фото: Telegram / ФТС России

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Фото: Telegram / ФТС России

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