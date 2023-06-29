«Смертельно точные удары»: ВСУ предупредили об опасном российском оружии

19FortyFive: беспилотник «Ланцет» стал величайшей угрозой для ВСУ
Фото: www.globallookpress.com / Kalashnikov Media
«Массовый убийца» и «величайшая угроза» — так в США называют российский «Ланцет».
Беспилотный летательный аппарат «Ланцет», стоящий на вооружении ВС РФ, стал одной из величайших угроз для боевиков ВСУ. Об этом обозреватель Питер Сучиу написал в статье для военного издания 19FortyFive.
«Россия больше внимания уделяет использованию барражирующих боеприпасов, или же дронов-камикадзе, которые могут искать подходящие цели и наносить смертельно точные удары», — сообщил он.
По словам Сучиу, «Ланцеты» рассматриваются украинской стороной как «величайшая угроза». Автор указывает на то, что данный беспилотник достаточно экономичен и эффективен в работе — его можно использовать как с целью получения разведывательных данных, так и для атаки на вражеские позиции.
Кроме того, дрон не такой тяжелый — всего 12 килограммов вместе с максимальным трехкилограммовым боевым зарядом.
Прежде Питер Сучиу назвал «Ланцет» «массовым убийцей» украинской техники и солдат. По словам военного эксперта, именно это оружие позволяет российской армии успешно противостоять начатому контрнаступлению ВСУ.
Ранее 5-tv.ru писал, что в США указали на беспомощное положение Зеленского.
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