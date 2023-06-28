«Уже слишком поздно»: в США указали на беспомощное положение Зеленского

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 79 0

Экс-разведчик ВС США Риттер: Зеленский осознал, что оружие Запада не поможет ВСУ

«Уже слишком поздно»: в США указали на беспомощное положение Зеленского

Фото: Reuters / FABRIZIO BENSCH

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Тема:
Спецоперация

Сможет ли НАТО в очередной раз помочь выжить киевскому режиму?

Глава Украины Владимир Зеленский осознал, что поставленное «коллективным Западом» оружие не сможет помочь одержать победу над Россией и надеется на прямое вмешательство НАТО в конфликт. Таким мнением поделился с журналистом Ричардом Медхердстом разведчик ВС США в отставке Скотт Риттер.

«Зеленский знает, что уже слишком поздно и западное вооружение не изменит исход на поле боя», — прокомментировал он в эфире одного из YouTube-каналов.

По словам военного эксперта, баланс сил на украинском театре боевых действий изменить невозможно, однако Зеленский продолжает надеяться, что уничтожение западной техники российской стороной в зоне СВО вовлечет НАТО в прямое противостояние. Именно поэтому украинский лидер и требует у союзников больше оружия.

Риттер задался риторическим вопросом о возможностях Североатлантического альянса. По его словам, блок уже ни на что не способен в сложившейся ситуации.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США предрекли крах ВСУ и режиму Зеленского.

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