Эко-активистка Рада Русских подарила музею Екатеринбурга уникальные картины

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Коллекция станет одной из главных достопримечательной города.

Эко-активистка Рада Русских подарила музею Екатеринбурга уникальные картины

Фото: Пресс-служба Музея Наива в Екатеринбурге

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Пока иностранные эко-активисты портят произведения искусства, российские — передают их музеям. Предприниматель Рада Русских подарила Екатеринбургскому музею коллекцию картин, приобретенных у практически единственного в России коллекционера наивного искусства Владимира Темкина за три с половиной миллиона рублей.

«Передача коллекции в музей Екатеринбурга является важным событием для музеев России. Хорватский наив — это уникальный художественный феномен, аналогов которого, пожалуй, нет в мировом искусстве», — рассказали в пресс-службе музея.

Коллекция включает в себя 131 картину хорватского наива. При этом 19 из них являются настоящими шедеврами мирового искусства. Приобрести основные картины музею помогла Рада Русских, остальное коллекционер преподнес в дар. Так, Екатеринбургский музей получил еще 112 раритетных работ и целую библиотеку изданий и монографий по хорватскому наиву.

В ближайшее время в музее планируются регулярные выставки данного направления искусства. А коллекция станет одной из главных достопримечательной города.

Екатеринбург, стремясь стать центром искусства и культуры, теперь сможет попасть на мировую карту и в мировой рейтинг значимых музеев.

«Сотрудники музея обрабатывают новые поступления, которые в начале следующего года будут представлены на особой выставке», — сообщили в музее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что историческому музею передадут уникальные экспонаты, связанные с историей Крыма.

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