«Путь вперед»: Столтенберг прокомментировал сожжение Корана в Швеции

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 389 0

Столтенберг: сожжение Корана в Швеции не было нелегальным, переговоры о приеме страны в НАТО продолжатся

«Путь вперед»: Столтенберг прокомментировал сожжение Корана в Швеции

Фото: www.globallookpress.com / Caisa Rasmussen

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По мнению генсека НАТО, все было в порядке. Но так ли это на самом деле?

Генсек Североатлантического альянса Йес Столтенберг заявил о том, что сожжение Корана в Швеции не было нелегальным. При этом на пресс-конференции в Брюсселе он отметил, что понимает чувства и эмоции, вызванные инцидентом.

«Эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе. Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Все это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения», — заявил Столтенберг.

При этом, по его словам, переговоры с Турцией о приеме этой страны в НАТО продолжатся в любом случае.

«Они сядут за стол переговоров и изучат путь вперед», — добавил Столтенберг.

До этого стало известно о том, что в Швеции дали согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

Саммит блока НАТО запланирован на 11–12 июля. Участники предстоящего мероприятия усердно работают над планом и графиком заседания. Прорабатываются, в том числе решения, которые будут озвучены лидерами стран НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана.

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