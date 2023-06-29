Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23 0

Подобные действия создают предпосылки для экстремистских проявлений.

Госдума приняла заявление с осуждением властей Швеции, допустивших сожжение Корана

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Госдума приняла заявление, в котором осуждаются действия властей Швеции, допустивших сожжение Корана в мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом говорится в документе.

Там указано, что подобные действия создают предпосылки для экстремистских проявлений. Кроме того, они грубо нарушают цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций (ООН).

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин заметил, что в России неуважение к Корану является преступлением. Во время посещения Джума-мечети в Дербенте глава государства отметил, что в нашей стране подобные действия являются регулируются Уголовным кодексом.

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