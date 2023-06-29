Правозащитная группа «Агора*» признана нежелательной в России

Минюст внес правозащитную группу «Агора*» в список нежелательных в России зарубежных и международных неправительственных организаций. Соответствующее распоряжение появилось на сайте ведомства.

Уточняется, что организация базировалась в Болгарии. Ранее международной правозащитной группой заинтересовалась российская Генпрокуратура. В июне она была признана органом нежелательной.

Кроме того, в опубликованный 29 июня список нежелательных организаций Минюста попало американское объединение «Завет церквей TCCN*».

Накануне, 28 июня, Генпрокуратура по результатам проведенной проверки признала нежелательной в РФ латвийскую организацию «Новая газета — Европа»*. Данное СМИ распространяло недостоверную информацию о якобы массовых нарушениях прав и свобод граждан в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст внес в список иноагентов семь человек и две организации.

* — организация, признанная нежелательной на территории РФ.