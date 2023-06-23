Минюст внес в список иноагентов семь человек и две организации

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Соответствующие решения обоснованы пропагандой ЛГБТ-отношений и дискредитацией армии и властей РФ в контексте спецоперации по защите Донбасса.

Минюст внес в список иноагентов семь человек и две организации

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Тема:
Спецоперация

Перечень лиц и организаций, признанных иностранными агентами Министерством юстиции РФ, пополнился семью фамилиями и двумя наименованиями организаций. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, а также в заявлении пресс-службы. В списке оказались «Движение сознательных отказчиков» и комьюнити-центр «Действие».

В числе физических лиц — бывший вице-президент нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин, доцент механико-математического факультета Московкого государственного университета (МГУ) Михаил Лобанов, психолог-консультант и радиоведущий Александр Колмановский, политический деятель Виталий Боварь, юрист ЛГБТ-сети Александр Белик, адвокат и политик Евгений Ступин.

Согласно представленным Минюстом обоснованиям, решения о внесении данных лиц и организаций в список иностранных агентов были приняты из-за пропаганды ЛГБТ-отношений, участия в распространении ложной информации о властях и армии России, финансирования со стороны иностранных источников, выступления против российской спецоперации на Украине и в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Закон, регулирующий статус и деятельность иностранных агентов в РФ вступил в силу 1 декабря 2022 года. Реестр с недавних пор стал единым для физлиц и компаний. В него могут попасть не только граждане России, решение принимается вне зависимости от записи в паспорте и места жительства персоны. Что касается сообществ, теперь при внесении в перечень не учитываются их организационно-правовые формы.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минюст РФ начал проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иноагента Соответствующие сообщения СМИ прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Тема:
Спецоперация
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