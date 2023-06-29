Эфиопия подала заявку на вступление в БРИКС

На предстоящем саммите союза ожидается обсуждение возможности расширения блока.
Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov
Эфиопия хочет стать страной — участницей БРИКС и направила свою заявку. Об этом сообщило издание Reporter со ссылкой но представителя министерства иностранных дел страны Мелеса Алема.
«Мы подали заявку на членство», — сообщил собеседник газеты.
Алема подчеркнул, что эфиопская сторона надеется на положительное решение. Он добавил, что страна хочет добиться гарантий обеспечения стабильности и безопасности национальных интересов. Для реализации поставленных целей, считает представитель МИД, необходимо присоединение к блоку, подобному БРИКС.
Ранее аналогичную заявку в межправительственное объединение направил Египет. Известно также, что странами — участницами БРИКС стремились стать Аргентина, Алжир, Иран, Индонезия, Турция и Саудовская Аравия. Сейчас в объединении состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также ЮАР.
Следующий саммит союза запланирован на август 2023 года. Представителей стран — участниц в ЮАР примет президент Сирил Рамафоса.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Алжира заявил о намерении присоединиться к БРИКС во время выступления на пленарном заседании форума ПМЭФ-2023.
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