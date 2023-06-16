Президент Алжира заявил о намерении присоединиться к БРИКС

По его мнению, эту процедуру необходимо реализовать в кратчайшие сроки.
Фото: Reuters / HOST PHOTO AGENCY RIA NOVOSTI
Алжир хотел бы в ближайшее время присоединиться к БРИКС. Об этом президент республики Абдельмаджид Теббун сообщил во время своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
«Я говорю от имени своей страны, что мы хотели бы в ближайшем будущем примкнуть к организации БРИКС», — прокомментировал он.
По словам Теббуна, алжирская экономика подвергается некоторому давлению извне, и присоединение в международному союзу помогло бы республике избавиться от гнета.
Накануне, во время общения с президентом РФ Владимиром Путиным, алжирский лидер отметил, что процесс вступление в БРИК необходимо реализовать оперативно.
Сейчас в объединении состоят пять государств — Бразилия, Россия, Индия, Китай, а также ЮАР. Следующий саммит союза запланирован на август 2023 года. Представителей стран — участниц в ЮАР примет президент Сирил Рамафоса. Известно, что Египет Аргентина также стремятся примкнуть к союзу. Египетская сторона уже направила свою заявку.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Алжир подписали декларацию об углубленном стратегическом партнерстве.
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