Сын Филиппа Киркорова отмечает день рождения в необычной обстановке

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 324 0

Мартину-Кристину сегодня исполнилось 11 лет.

Фото, видео: © РИА Новости / Мария Девахина; 5-tv.ru

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Сын Филиппа Киркорова в свой день рождения 29 июня проводит свой первый в жизни показ мод. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий и показывает первые кадры с долгожданного праздника. Мартин создал свою линию одежды вместе с дизайнером Аникой Керимовой, и сегодня наконец представит ее миру. Увидеть юный талант сына поп-короля можно в рамках модного показа новой коллекции Дома моды «АНИКА КЕРИМОВА».

Подарок Мартину сделала и его старшая сестренка Алла-Виктория — она обещала принять учаситие в модном показе в качестве юной манекенщицы. Наследник короля поп-эстрады не раз говорил, что сестра стала для него настоящей вдохновительницей и музой.

Ранее, 5-tv.ru рассказал, что Филипп Киркоров подарил своему сыну на день рождения.

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