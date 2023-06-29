Сын Филиппа Киркорова отмечает день рождения в необычной обстановке

Сын Филиппа Киркорова в свой день рождения 29 июня проводит свой первый в жизни показ мод. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru с места событий и показывает первые кадры с долгожданного праздника. Мартин создал свою линию одежды вместе с дизайнером Аникой Керимовой, и сегодня наконец представит ее миру. Увидеть юный талант сына поп-короля можно в рамках модного показа новой коллекции Дома моды «АНИКА КЕРИМОВА».

Подарок Мартину сделала и его старшая сестренка Алла-Виктория — она обещала принять учаситие в модном показе в качестве юной манекенщицы. Наследник короля поп-эстрады не раз говорил, что сестра стала для него настоящей вдохновительницей и музой.

Ранее, 5-tv.ru рассказал, что Филипп Киркоров подарил своему сыну на день рождения.