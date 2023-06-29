«Шагай по жизни уверенно»: что Киркоров подарил сыну Мартину на 11-летие

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Полина Долгова
Полина Долгова 392 0

Киркоров подарил сыну Мартину компьютер на день рождения

«Шагай по жизни уверенно»: что Киркоров подарил сыну Мартину на 11-летие

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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В честь дня рождения именинник проведет первый модный показ одежды, — но это не единственный сюрприз.

Сын певца Филиппа Киркорова Мартин празднует свой 11-й день рождения. В честь этого исполнитель вручил наследнику множество подарков.

«Сын, с днем рождения! Барабанные палочки! Мартин, бей в барабан и шагай по жизни уверенно!» — написал артист в социальной сети.

В публикации Киркоров заявил, что он подарил Мартину игровой компьютер. Но это не единственный сюрприз — как истинному футбольному фанату и игроку, щедрый отец также вручил сыну эксклюзивные мячи из Италии с сюрпризом внутри.

Поп-король в честь торжества украсил дом воздушными шариками, а также заказал торт со свечами, которые Мартин задул вместе с отцом и сестрой Аллой-Викторией.

Однако главный подарок — это первый показ линии одежды Мартина, которую он создал совместно с дизайнером Аникой Керимовой. Участие в модном дефиле примет и старшая дочь исполнителя, которая стала музой и вдохновительницей брата.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров расплакался из-за подаренного портрета с его изображением в императорской короне.

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