Мадонну выписали из больницы
Американская певица попала в больницу несколько дней назад с серьезной бактериальной инфекцией. Как себя чувствует знаменитость сейчас?
Фото: www.globallookpress.com / Cinetext / Distler
Мадонну выписали из больницы, сообщает CNN. По данным телеканала, певица уже доставлена на частной машине «скорой помощи» в свой дом в Нью-Йорке.
«Она в порядке», — отметил источник телеканала.
Мадонна в минувшую субботу попала в реанимацию из-за серьезной бактериальной инфекции. Все эти дни она находилась в отделении интенсивной терапии.
Как отмечал менеджер 64-летней певицы, она идет на поправку. Однако ее тур перенесет на более поздний срок.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что здоровье Мадонны могло подорваться из-за пластических операций. Врач из этой области и доктор медицинских наук Тигран Алексанян и вовсе предположил, что причиной госпитализации могли стать «наркотики и моральный ужас, который она творит и пропагандирует».
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