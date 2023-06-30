Поставил ультиматум: Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения страны в альянс

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 36 0

Reuters: Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения страны в альянс

Поставил ультиматум: Зеленский не поедет на саммит НАТО без приглашения страны в альянс

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Киев подал заявку еще в сентябре прошлого года, но официального ответа от «друзей» так и не получил.

Президент Украины Владимир Зеленский не поедет на июльский саммит НАТО в Вильнюсе, если альянс не направит Киеву приглашение начать процесс вступления в военно-политический блок. Об этом заявил агентству Reuters заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква.

По его словам, Украина ожидает от НАТО «проявление дефицита мужества» в этом вопросе. И напомнил — Украина подала заявку на вступление еще в сентябре прошлого года, но официального ответа так и не получила.

«Эта заявка сейчас находится на столах лидеров НАТО. Вильнюсский саммит был бы очень хорошим началом для ответа на эту заявку. И под ответом мы подразумеваем приглашение к членству, что является лишь первым этапом», — сказал он.

Как отмечает агентство, украинский лидер не видит «никакого смысла» идти на саммит, если на встрече Киеву не будет дан «сигнал». Также Жовква припомнил НАТО, что когда в прошлом году Финляндия и Швеция подали заявку на членство, то ответ этим странам был дан сразу же, причем положительный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в НАТО не могут договориться о принятии Украины в альянс.

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