Замгенсека альянса Мирча Джонаэ сообщил, что присутствие Владимира Зеленского на саммите в Вильнюсе станет «чисто символическим жестом».

Среди стран-участниц НАТО нет единого мнения по поводу принятия Украины в свои ряды. Несмотря на регулярные обсуждения этого вопроса, компромисс все еще не найден. Об этом в эфире YouTube-канала DCNews рассказал заместитель генерального секретаря военно-политического блока Мирча Джонаэ. Он отметил, что пока продолжается российская спецоперация, о присоединении Киева к альянсу говорить рано.

«В настоящее время не наблюдается консенсуса внутри НАТО по теме вхождения туда Украины», — сказал Джонаэ.

Замгенсека НАТО напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите в Вильнюсе 11–12 июля. Более того, он будет сидеть с лидерами государств блока за одним столом. Но это не значит, что Украине уже приготовлено долгожданное место.

Джонаэ также добавил, что не берется предсказывать результаты активных обсуждений по членству Киева, хотя и признает — сегодня Украина стала «ближе к НАТО и западным демократиям, чем когда-либо». Представители блока будут и дальше поддерживать страну и ее президента Зеленского, но все же участие в саммите — это «чисто символический жест».

Украинский лидер несмотря ни на что рассчитывает на большее, и открыто об этом говорит. На саммите он планирует получить конкретное приглашение в НАТО. Киев, по словам президента, разочарован отсутствием решения по присоединению к блоку и Евросоюзу. Соответствующие заявки были поданы еще в прошлом году.

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