«Главное, что голос такой же»: что думает отец Филиппа Киркорова о его пластических операциях

Бедрос Киркоров защитил сына, которого с начала года обсуждают исключительно в контексте внешности.

Филипп Киркоров — это звезда первой величины в России, и как бы он ни выглядел, талант и успех затмевают все скандалы, экстравагантные выходки и увлечение пластической хирургией. Такое мнение в интервью корреспонденту 5-tv.ru высказал отец народного артиста РФ — Бедрос Киркоров. По его мнению, любой в праве сам решать, как распоряжаться своим телом, и не стоит за это осуждать.

Музыкант побеседовал с корреспондентом 5-tv.ru на торжестве в честь внука Мартина-Кристина. 11-летний парнишка в свой день рождения, 29 июня, провел первый в жизни показ мод. Он создал собственную линию одежды вместе с дизайнером Аникой Керимовой. Увидеть творения сына поп-короля можно в рамках модного показа новой коллекции Дома моды «АНИКА КЕРИМОВА».

«Каждый человек стремится разнообразиться, и он сделал эти операции. Конечно, это рискованно очень, но самое главное — что голос у него остался такой же. Самое важное — это. За рубежом это делают. И мужчины делают операции, все зависит от характера артиста», — заявил Киркоров-старший.

Как отметил Бедрос Филиппович, ни у кого не может быть сомнений в том, какое место на Олимпе российского шоу-бизнеса занимает его сын. Он собирает огромные залы, готовит для поклонников умопомрачительные шоу. Одни только костюмы обходятся звезде в баснословные суммы! Самоотдача и любовь к зрителю достойны уважения. Как и решения, касающиеся собственной внешности.

«Видите, у него программы какие? Кто делает такие программы в России? Иосиф Давыдович Кобзон говорил: „Бедрос, его никто не догонит“. Это говорил человек, который понимает жизнь», — заключил Бедрос Киркоров

Перед Новым годом Филипп Киркоров продемонстрировал публике свой новый образ — только ленивый не обсудил преображение звезды. Работу музыкант провел, как говорится, по всем фронтам. Хирург буквально слепил ему новое тело и омолодил лицо. А еще исполнитель осветлил волосы до яркой белизны и стал выходить в свет в голубых контактных линзах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров подарил сыну на 11-летие.