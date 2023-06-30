Ирак потребовал от Швеции выдать иммигранта, который сжег Коран

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Власти пообещали наказать молодого человека в полной мере — по иракским законам.

Фото, видео: Reuters / Ahmed Saad; 5-tv.ru

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В Ираке массовые волнения вспыхнули после того, как выходец из этой страны сжег Коран перед мечетью в Швеции. Демонстрация, в которой участвовали сотни человек, прошла в городе Эль-Хилла. В Кербеле возмущенные горожане сожгли флаги Швеции.

Накануне днем сотни протестующих атаковали посольство скандинавской страны в Багдаде. Несколько человек даже хотели взять здания дипмиссии штурмом, но разошлись после приезда полиции. Ирак потребовал от Швеции выдачи иммигранта. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны.

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Внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест из-за надругательства над священным писанием. Власти пообещали наказать молодого человека по иракским законам. Запрос об экстрадиции будет отправлен в ближайшее время.

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