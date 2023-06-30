Сын актера Михаила Ефремова попал в реанимацию после падения из окна

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 614 0

Сын актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна

Сын актера Михаила Ефремова попал в реанимацию после падения из окна

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Читайте нас в: Дзен Новости

Актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой.

Сын Михаила Ефремова попал в больницу. По данным 5-tv.ru, 31-летнего актера экстренно доставили в реанимацию, у него была зафиксирована тяжелая сочетанная травма. Медикам пришлось провести срочную операцию, чтобы спасти мужчине жизнь.

Как стало известно 5-tv.ru, сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Сам Николай Ефремов при госпитализации сообщил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Со слов соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Ефремов поборол алкогольную зависимость.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

15:30
Финалистам конкурса им. Чайковского вручили приглашения на Фестиваль молодежи в Сочи
15:26
Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?
15:22
Чесотка и вирусы: тина окутала берега многих водоемов в России
15:11
Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки
15:02
Крис Эванс неожиданно попрощался с поклонниками в соцсетях: «Всех очень люблю»
14:57
«Кружит грозный противник»: ВСУ пришли в ужас от российской боевой машины

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
В СССР секса не было? Как снимали откровенные сцены в советском кино и как сейчас
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео