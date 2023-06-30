Сын актера Михаила Ефремова попал в реанимацию после падения из окна

Актера доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой.

Сын Михаила Ефремова попал в больницу. По данным 5-tv.ru, 31-летнего актера экстренно доставили в реанимацию, у него была зафиксирована тяжелая сочетанная травма. Медикам пришлось провести срочную операцию, чтобы спасти мужчине жизнь.

Как стало известно 5-tv.ru, сын Михаила Ефремова выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. Сам Николай Ефремов при госпитализации сообщил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет.

Со слов соседей, Ефремов-младший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Полиция проводит проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Ефремов поборол алкогольную зависимость.