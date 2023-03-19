Никита Ефремов рассказал, как поборол алкогольную зависимость: «Это дар отчаяния»

Российский актер Никита Ефремов откровенно рассказал, как ему удалось победить алкогольную зависимость. Своим рецептом он поделился в интервью со Светланой Бондарчук на ее YouTube-канале.

Ранее Никита Ефремов неоднократно признавался, что злоупотреблял алкоголем, срывал из-за этого съемки в кино, сталкивался с проблемами в театре. Были в жизни артиста и наркотики. К счастью, ему удалось выправить ситуацию.

«Нужно дойти до какого-то эмоционального дна, есть такая фраза — „дар отчаяния“. Я испробовал все способы. Условно: сейчас у меня будет машина, и я перестану. Сейчас женюсь, и перестану. Сейчас у меня будут роли, и я перестану. Я весь этот круг прошел. Ходил к психологу, использовал популярный способ „зашиться“. Важнее всего оказалось эмоциональное дно. Это когда внутри звучит твой тихий-тихий голос: „Никитос, наверное, ты все-таки не самый лучший менеджер своей жизни“», — рассказал актер.

Никита Ефремов подчеркнул, что его главной ошибкой была попытка справиться с зависимостью с помощью силы воли. Ее допускают многие: пытаются собраться с силами, дают себе множество зароков не употреблять, держатся какое-то время, затем срываются, грубо ругают себя и начинают цикл снова. А окружающие даже не догадываются, сколько сил человек тратит на борьбу, и винят его в слабости.

«Нужно признать: зависимость — сильнее, чем я. Здесь мне нужна помощь. <…> Надо не собраться с силами, а сказать: „Слушайте, я все. Я ничего не могу сделать. Пожалуйста, помогите мне“. Вот это самое главное — признать свое бессилие; признать, что у тебя жизнь стала неуправляемой. И не на уровне „да-да-да, отстаньте“. А на уровне, когда ты попробовал все проконтролировать, и у тебя раз за разом не получалось», — посоветовал артист.

По словам Никиты Ефремова, к нему «дар отчаяния» пришел только после множества бесплодных попыток справиться с зависимостью самостоятельно. Он назвал этот момент «волшебным», но «очень тяжелым и неприятным» из-за чувства вины и стыда.

К слову, отец Никиты Ефремова — заслуженный артист РФ Михаил Ефремов — сейчас отбывает наказание в колонии. Его приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима после смертельного ДТП в июне 2020 года. Тогда актер сел за руль внедорожника пьяным, выехал на встречку и врезался в легковой автомобиль. Водителем последнего оказался курьер Сергей Захаров, который вскоре скончался. До этого ДТП было широко известно, что у Михаила Ефремова есть проблемы с алкоголем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Никита Ефремов вспомнил сидящего за смертельное ДТП отца на вручении «Золотого орла».