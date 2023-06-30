Доллар превысил 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс доллара превысил 89 рублей в ходе торгов на Московской бирже, прибавив 1,68%. Такой показатель фиксируется впервые с 29 марта прошлого года.

Максимальную отметку доллар показал в 14:18 по московскому времени, достигнув 89,25 рубля.

Между тем курс евро составлял 96,84 рубля, прибавив 1,83%, а курс юаня — 12,241 рубля (+1,53%).

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина, власти Соединенных Штатов сами создали ситуацию, когда другие страны начали искать альтернативы американскому доллару.