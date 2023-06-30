Доллар превысил 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

Курс валюты прибавил 1,68%.

Доллар превысил 89 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov

Читайте нас в: Дзен Новости

Курс доллара превысил 89 рублей в ходе торгов на Московской бирже, прибавив 1,68%. Такой показатель фиксируется впервые с 29 марта прошлого года.

Максимальную отметку доллар показал в 14:18 по московскому времени, достигнув 89,25 рубля.

Между тем курс евро составлял 96,84 рубля, прибавив 1,83%, а курс юаня — 12,241 рубля (+1,53%).

Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина, власти Соединенных Штатов сами создали ситуацию, когда другие страны начали искать альтернативы американскому доллару.

+17° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
87.03
1.41 95.11
1.25
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 3 по 9 июля

Последние новости

15:30
Финалистам конкурса им. Чайковского вручили приглашения на Фестиваль молодежи в Сочи
15:26
Территории в обмен на мир: согласна ли на это Украина?
15:22
Чесотка и вирусы: тина окутала берега многих водоемов в России
15:11
Минобороны: российские военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении за сутки
15:02
Крис Эванс неожиданно попрощался с поклонниками в соцсетях: «Всех очень люблю»
14:57
«Кружит грозный противник»: ВСУ пришли в ужас от российской боевой машины

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
В СССР секса не было? Как снимали откровенные сцены в советском кино и как сейчас
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео