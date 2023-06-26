В МВФ объяснили, почему мир начал искать альтернативу доллару

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Игорь Рязов
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Директор от России в МВФ Можин: США сами подтолкнули мир к поиску альтернативы доллару

В МВФ объяснили, почему мир начал искать альтернативу доллару

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Все больше стран начинают использовать для взаиморасчетов национальные валюты. Почему их перестала устраивать американская?

Власти Соединенных Штатов сами создали ситуацию, когда другие страны начали искать альтернативы американскому доллару. Об этом сообщил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит», — цитирует эксперта РИА Новости.

По его словам, сейчас в мире все чаще начинают использоваться для расчетов другие национальные валюты. В первую очередь — китайский юань.

«Мы видим, что уже и иранцы, и бразильцы, и саудовцы переходят на торговлю в юанях не только с Китаем, но и с третьими странами», — отметил Можин.

Власти США уже забеспокоились из-за сложившейся ситуации, ведь отказ от доллара происходит довольно быстро. Раньше американскую валюту все использовали главным образом из-за отсутствия альтернатив. А теперь они появляются.

На минувшей неделе юань впервые обошел доллар и евро в трансграничных расчетах Китая. Причиной стало то, что страна начала рассчитываться с торговыми партнерами в юанях чаще, чем в долларах и евро.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что между Москвой и Пекином более 80% торговых операций проводятся в рублях и юанях. В марте сообщалось, что юань выдавил евро из тройки лидеров валют для сбережений россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МВФ указали на необратимость фрагментации мировой экономики.

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