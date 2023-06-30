Курс евро поднялся до 97 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро в ходе торгов поднялся до 97 рублей, следует из данных Московской биржи. Такой показатель фиксируется впервые с 29 марта 2022 года.

Тем временем доллар достигал отметки в 89,25 рубля, а юань — 12,26 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексея Можина, из-за использования Западом торговли и валют в качестве оружия мировой экономике грозит фрагментация. В качестве примера неизбежности такого развития сценария он указал на последствия антироссийских санкций.