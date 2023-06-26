В МВФ указали на необратимость фрагментации мировой экономики

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Директор от России в МВФ Можин заявил о необратимости фрагментации мировой экономики

В МВФ указали на необратимость фрагментации мировой экономики

Фото: www.globallookpress.com / Pius Koller

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Такое развитие сценария неизбежно из-за внешней политики Запада.

Из-за использования Западом торговли и валют в качестве оружия мировой экономике грозит фрагментация. Такое заявление сделал исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

«Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой», — предупредил он в беседе с РИА Новости.

В качестве примера неизбежности такого развития сценария он указал на последствия антироссийских санкций, которые стали результатом временного исчезновения в стране отдельных категорий товаров. По его словам, Москва извлекла урок из этой ситуации. И больше не допустит того, чтобы «вновь оказаться в зависимости от импорта», по крайней мере в стратегических секторах экономики.

Можин отметил, что весь мир неожиданно понял, что глобализация заставляет страны отказываться от диверсификации экономики. Поэтому процесс фрагментации мировой экономики необратимым.

До этого доцент кафедры политической экономии РУДН Максим Чирков заявил, что Экономическое давление на Россию доведет Евросоюз до рецессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Европе объявили режим строгой экономии.

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