«Дебоширили»: сын Михаила Ефремова приводил домой подозрительных личностей

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 135 0

Сосед рассказал о связях Николая Ефремова с сомнительными людьми

Фото, видео: Геодакян Артем / ТАСС; 5-tv.ru

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По утверждениям соседа, наследник артиста вместе с собутыльниками громил подъезд.

Сын актера Михаила Ефремова Николай находится в тяжелом состоянии в реанимации. По данным источника 5-tv.ru, он выпал из окна своей квартиры из-за разгульного образа жизни.

Также стало известно, что в его жилище регулярно бывали подозрительные личности. По словам соседа по лестничной клетке, Ефремов-младший держал в страхе весь дом, в том числе за счет сомнительных гостей.

«По его телосложению, но чуть-чуть покрупнее. Грубо говоря, как он и я вдвойне. Они вместе выпивали. Они здесь и дебоширили», — рассказал очевидец. 

Сосед добавил, что Николай громил подъезд вместе со своей «бандой собутыльников». Естественно, поломанные вещи они не восстанавливали.

«У меня здесь только супруга. Я только от нее и слышу что, что вот он *** орет, то вызывай, то не вызывай ментов. <…> Говорит, бесполезно вызывать, походу», — поделился эмоциями мужчина.

По имеющимся данным, 31-летнего актера уже прооперировали, но его общее состояние от этого не улучшилось. Мужчину доставили в больницу после падения из окна квартиры на Пролетарском проспекте в Москве.

Пьяные драки и скандалы: сын Михаила Ефремова держит в страхе весь дом

Медики диагностировали у него тяжелую сочетанную травму, из-за которой и пришлось в экстренном режиме проводить операцию.

Ранее 5-tv.ru писал, какие операции сделали выпавшему из окна сыну Ефремова.

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«Дебоширили»: сын Михаила Ефремова приводил домой подозрительных личностей

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