Сильная кровопотеря: какие операции сделали выпавшему из окна сыну Ефремова

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 702 0

Сыну Михаила Ефремова провели две экстренные операции после падения из окна

Сильная кровопотеря: какие операции сделали выпавшему из окна сыну Ефремова

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

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Актер находится в реанимации с тяжелой сочетанной травмой.

Николаю Ефремову экстренно провели две операции. Как 5-tv.ru сообщил источник, врачи спасали его бедро и таз, поврежденные в результате падения из окна.

Актеру наложили аппарат внешней фиксации, а также провели эндоваскулярную операцию (хирургия сосудов без разрезов - Прим. ред.) на правой верхней ягодичной артерии. 

Кроме того, из-за поврежденной артерии у 31-летнего Николая началась анемия - он потерял много крови. Сейчас сын скандально известного Михаила Ефремова находится в реанимации под наблюдением врачей. 

По имеющейся информации, Николай Ефремов выпал из окна собственной квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. В подробностях инцидента разбираются следователи, однако сам пострадавший сразу после падения заявил, что это произошло случайно, и он никого не винит.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи говорят о состоянии сына Ефремова после падения из окна.

 

 

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