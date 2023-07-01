Пятилетняя девочка пропала в Оренбургской области

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Ребенка ищут со вчерашнего дня.

Пятилетняя девочка пропала в Оренбургской области

Фото: Depositphotos / krasnajasapocka

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В городе Сорочинске Оренбургской области пропала пятилетняя девочка. Днем 30 июня ребенок вышел погулять во двор на улице Набережная Сорочинка, но домой так и не вернулся. Для поисков несовершеннолетней развернут оперативный штаб. Малышку ищут волонтеры, местные жители, пожарные, лесники и полицейские. Об этом сообщила глава Сорочинского округа Татьяна Мелентьева в своем Telegram-канале. Всего задействовано порядка 300 человек.

В день исчезновения девочка была одета в сиреневую футболку с рисунком и надписями, а также синие лосины длиной ниже колена. На ногах были сандалии.

Добровольцы обчесали все дворы, обследовали ближайшие лесополосы. Продолжают обходить детские площадки и улицы. Поиск будет вестись всю ночь.

Тех, кто знает о местонахождении ребенка или располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не потерять ребенка в лесу и что делать, если он пропал.

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