Пятилетняя девочка пропала в Оренбургской области

В городе Сорочинске Оренбургской области пропала пятилетняя девочка. Днем 30 июня ребенок вышел погулять во двор на улице Набережная Сорочинка, но домой так и не вернулся. Для поисков несовершеннолетней развернут оперативный штаб. Малышку ищут волонтеры, местные жители, пожарные, лесники и полицейские. Об этом сообщила глава Сорочинского округа Татьяна Мелентьева в своем Telegram-канале. Всего задействовано порядка 300 человек.

В день исчезновения девочка была одета в сиреневую футболку с рисунком и надписями, а также синие лосины длиной ниже колена. На ногах были сандалии.

Добровольцы обчесали все дворы, обследовали ближайшие лесополосы. Продолжают обходить детские площадки и улицы. Поиск будет вестись всю ночь.

Тех, кто знает о местонахождении ребенка или располагает какой-либо информацией, просят сообщить об этом правоохранителям.

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