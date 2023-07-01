На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

CCTV: взрыв прогремел на химзаводе в восточном Китае

На химзаводе в Китае прогремел мощный взрыв

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Информации о пострадавших или погибших пока нет.

Сильный взрыв прогремел в субботу на одном из химических заводов в провинции Цзянси на востоке Китая, возможны жертвы. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

«Это произошло в полдень по пекинскому времени на объекте компании Jiangxi Qiantai New Materials. На место происшествия прибыли полиция и пожарные», — говорится в сообщении.

На данный момент известно, что всю территорию завода окутал густой черный дом, на месте работают экстренные службы. Региональное управление по чрезвычайным ситуациям сообщает, что персонал химзавода в городском уезде Гуйси был полностью эвакуирован, пострадавших нет.

Причины взрыва выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Нижнем Новгороде произошел пожар на территории химического завода «Бальзам».

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