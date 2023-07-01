Для решения этой проблемы уже есть несколько вариантов.

Сразу несколько отраслей в России нуждаются в специалистах. О том, какие профессии востребованы в РФ и какие меры предлагаются для решения вопроса дефицита труда, рассказал в интервью URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Политик отметил, что основные сферы, в которых требуются кадры, в основном связаны с трудовыми профессиями.

«У нас не хватает инженеров и специалистов трудовых профессий: сварщиков, сантехников, механиков и многих других», — рассказал Нилов.

Депутат добавил, что кадровый голод испытывает и сфера IT, но эта ситуация характерна не только для России, но и для всего мира. Чтобы решить вопрос с кадрами, в России планируется сделать акцент на внутренние ресурсы страны.

«Нам необходимо развивать трудовую миграцию внутри страны, дать возможность гражданам работать удаленно, смешанно либо вахтовым методом», — заметил Нилов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов добавил, что в сложившейся ситуации не стоит ориентироваться на мигрантов, так как за этим стоит еще большее обесценивание труда.

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