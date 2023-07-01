«Кадровый голод» — каких специалистов не хватает в России

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Депутат ГД Нилов: в России наблюдается нехватка кадров в ЖКХ, IT, строительстве и сельском хозяйстве

«Кадровый голод» — каких специалистов не хватает в России

Фото: www.globallookpress.com / Patrick Pleul

Читайте нас в: Дзен Новости

Для решения этой проблемы уже есть несколько вариантов.

Сразу несколько отраслей в России нуждаются в специалистах. О том, какие профессии востребованы в РФ и какие меры предлагаются для решения вопроса дефицита труда, рассказал в интервью URA.RU председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Политик отметил, что основные сферы, в которых требуются кадры, в основном связаны с трудовыми профессиями.

«У нас не хватает инженеров и специалистов трудовых профессий: сварщиков, сантехников, механиков и многих других», — рассказал Нилов.

Депутат добавил, что кадровый голод испытывает и сфера IT, но эта ситуация характерна не только для России, но и для всего мира. Чтобы решить вопрос с кадрами, в России планируется сделать акцент на внутренние ресурсы страны.

«Нам необходимо развивать трудовую миграцию внутри страны, дать возможность гражданам работать удаленно, смешанно либо вахтовым методом», — заметил Нилов.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов добавил, что в сложившейся ситуации не стоит ориентироваться на мигрантов, так как за этим стоит еще большее обесценивание труда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому положено пособие по безработице.

+22° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
88.38
1.35 96.02
0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:58
Скандальную звезду «Флэша» Эзру Миллера оправдали по делу о насилии над ребенком
12:48
Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании за прямые рейсы в Москву
12:41
Названы социальные льготы, о которых мало кто знает в России
12:37
«Чтобы смелости набираться, пили»: Пашу не помнит, чем закончился его выпускной
12:20
«Не по карману»: почему средства Всемирного банка для Украины почти исчерпаны
11:58
«Кадровый голод» — каких специалистов не хватает в России

Сейчас читают

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко
Игорь Левитас: Львовский погром 1941 года и нынешний позор для евреев
Телеведущий и музыкант Вадим Эйленкриг: «Татуировки — это джаз»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео