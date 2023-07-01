Кому положено пособие по безработице

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Утверждены новые правила расчета по безработице

Фото, видео: www.globallookpress.com / Allexander Makarov; 5-tv.ru

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Не все категории граждан могут получить материальную помощь от государства.

Пособие по безработице — это материальная помощь от государства для оставшихся без работы граждан. Пособие полагается безработным, поставленным на учет в службе занятости. При этом они должны искать работу и быть готовыми к ней приступить.

Кому не положено пособие по безработице:

  • Лицам моложе 16 лет;
  • Получателям пенсии по старости или за выслугу лет;
  • Находящимся в местах лишения свободы или на исправительных работах;
  • Индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам или самозанятым;
  • Студентам-очникам;
  • Учредителям или участникам коммерческих организаций;
  • Избранным, назначенным или утвержденным на оплачиваемую должность.

Кабмин утвердил новые правила расчета пособия

Соответствующее постановление было принято 24 июня 2023 года. Теперь для исчисления среднего заработка не будут учитывать периоды временной нетрудоспособности по уважительной причине. А промежуток времени для расчета среднего заработка будет варьироваться.

Таким образом нововведения позволят гражданам претендовать на более высокий размер пособия. Его станут рассчитывать с учетом заработка за максимально трудоспособный период

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