Настоящая крестная мама: Бородина опубликовала фото с новорожденной

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Аделина Ким
Аделина Ким 688 0

Ксения Бородина поделилась трогательным фотоснимком с крестной дочерью

Настоящая крестная мама: Бородина опубликовала фото с новорожденной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Подписчики посоветовали звезде не ждать, а поскорее рожать третьего ребенка.

У 40-летней телеведущей Ксении Бородиной есть две дочери от разных мужей. Марусю она родила от Юрия Будагова, а Теону от Курбана Омарова. Хорошие взаимоотношения с бывшими супругами ей не удалось сохранить, но она совсем не разочаровалась в браке. Она верит, что сможет встретить свою вторую половинку и стать многодетной матерью. А пока у звезды есть крестная дочь, которую она может нянчить. Трогательное фото опубликовало издание 7Дней.ru.

Возможность вновь почувствовать себя матерью новорожденного ребенка ей дает певица Ольга Орлова. В феврале этого года близкая подруга Ксении Бородиной родила дочку Анну от бизнесмена Валерия. Когда ребенок подрос артистка решила крестить ее, а на роль крестной матери выбрала телеведущую.

К такой новой роли Бородина отнеслась очень серьезно и ответственно. Теперь она часто навещает не только Орлову, но и свою третью дочку, которой скоро исполнится шесть месяцев. Вчера телеведущая вновь решила провести время с крестницей и побывала в гостях у Ольги. В своих социальных сетях Ксения поделилась трогательным фотоснимком с девочкой. На кадрах телеведущая держит малышку на руках. Подписчикам понравился милый снимок, и они посоветовали Бородиной не ждать 45 лет, как ее подруга, а отправляться за третьим ребенком раньше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие операции и процедуры сделала Бородина для преображения.

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