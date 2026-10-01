Телеведущая Ксения Бородина возмутилась хамством водителя в пробке

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на хамское поведение водителя, который устроил затор на дороге. Об этом сообщила сама теледива в своем Telegram-канале.

По словам знаменитости, инцидент едва не привел к сильному опозданию. Виновник пробки не спешил освобождать путь и на замечания реагировал молчанием. Ксения не сдержала эмоций и обратилась к мужчине с риторическими вопросами, упрекая его в бездействии.

«Молодой человек, вы посмотрели на меня так, а дальше что? Как мне проехать? Ну здорово, а мне как выехать?» — разозлилась Бородина.

Выяснилось, что водитель планировал разгружать транспортное средство в течение 30 минут. Такой расклад совершенно не устраивал Бородину из-за плотного графика, что и стало причиной словесной перепалки.

Несмотря на негатив, позже ведущая нашла в ситуации комичную сторону. Она отметила, что подобные случаи позволяют увидеть людей без масок, ведь в стрессовой ситуации они ведут себя максимально естественно и искренне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков обратились в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга с иском к психологу Веронике Степановой. Общая сумма требований превышает 7,5 миллиона рублей. Помимо этого, истцы добиваются удаления роликов и запрета на их дальнейшее распространение. В одном из видео Сердюков показан в образе опоссума, причем изображение создано нейросетью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.