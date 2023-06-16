Очень изменилась: какие операции и процедуры сделала Бородина для преображения

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Игорь Рязов
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Пластический хирург Фетисова: Бородина исправляла форму носа и увеличивала губы

Очень изменилась: какие операции и процедуры сделала Бородина для преображения

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда известна как убежденная сторонница естественной красоты, она даже ссорится с теми, кто изменения в ее внешности объясняет работой хирургов и косметологов. Но что они думают о ее внешности?

Телеведущая Ксения Бородина, вероятно, сделала себе пластическую операцию для исправления формы носа, а также воспользовалась процедурами по увеличению объема губ и омоложению лица. Об этом изданию «Страсти» сообщила косметолог и пластический хирург Дарья Фетисова.

«Я могу предположить, что она точно не избежала ринопластики — она может быть как операционной, так и безоперационной. Нос Бородиной значительно уменьшился, стал тоньше и перестал опускаться вниз при улыбке. Если она не делала ринопластику, то получила такой нос при помощи ботулотоксина, филлеров или специальных нитей для носа», — отметила врач.

Фетисова также обратила внимание, что с годами губы Бородиной стали визуально больше. Вполне может быть, что это заслуга макияжа, но также не исключен вариант с биоревитализацией — инъекциями в губы для их увлажнения и омоложения, которые увеличивает объем за счет собственных резервов.

С годами у Ксении Бородиной стало более узким лицо и больше губыС годами лицо Ксении Бородиной стало более узким, а ее губы увеличились. Фото: ТАСС / Рюмин Александр

«Ранее у телеведущей не были так ярко выражены скулы. Благодаря заслугам косметологов у Бородиной стало худое и молодое лицо. С помощью филлеров на основе гидроксиапатита кальция, либо гиалоурановых филлеров, либо нитей филеров — сделан акцент на скулах, красиво поднимающий лицо телезвезды», — добавила хирург.

Специалист подчеркнула, что знаменитости будто удалось повернуть время вспять. С каждым годом телеведущая выглядит все лучше и лучше.

В этом эксперт видит заслугу лифтинга, инъекционных процедур, массажей лица, пилингов и мезотерапии. И, конечно же, правильного ухода за собой.

Бородина позиционирует себя как убежденную сторонницу естественной красоты. Она даже ссорится с теми, кто объясняет изменения в ее внешности вмешательством косметологов и хирургов. Сама телеведущая несколько раз телеведущая, что ничего не делала со своими губами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, к каким операциям и методикам преображения чаще всего прибегают российские звезды.

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