В Москве умер первый замначальника Генштаба ВС РФ Валерий Манилов

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 137 0

Генерал-полковник в отставке долгое время боролся с тяжелой болезнью.

В Москве умер первый замначальника Генштаба ВС РФ Валерий Манилов

Фото: © РИА Новости / Борис Приходько

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Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов скончался в Москве. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Причиной смерти генерал-полковника в отставке стала продолжительная болезнь, подробностями собеседник агентства не поделился.

«Скончался на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка», — рассказал Дерябин.

Похоронят генерал-полковника Валерия Манилова на военном мемориальном кладбище в Мытищах 3 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине смерти прокурора Чувашии Андрея Фомина.

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