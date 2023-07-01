В Москве умер первый замначальника Генштаба ВС РФ Валерий Манилов

Бывший первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Валерий Манилов скончался в Москве. Об этом сообщил в разговоре с ТАСС представитель Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Причиной смерти генерал-полковника в отставке стала продолжительная болезнь, подробностями собеседник агентства не поделился.

«Скончался на 85-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка», — рассказал Дерябин.

Похоронят генерал-полковника Валерия Манилова на военном мемориальном кладбище в Мытищах 3 июля.

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