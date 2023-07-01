Как выплата рекордных дивидендов в бюджет отразится на российской экономике

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Доцент Романов РАНХиГС Романов: рекордные дивиденды госкомпаний стимулируют новые инвестиции

Как выплата рекордных дивидендов в бюджет отразится на российской экономике

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Бюджет России в 2022 году пополнился дивидендами от госкомпаний в размере 753 миллиардов рублей — это более чем в два раза превышает показатель предыдущего года.

Рекордные дивиденды, выплаченные российскими госкомпаниями в бюджет, укрепляют доверие инвесторов к российскому рынку и стимулируют дальнейшие инвестиции и развитие. Об этом в комментарии EADaily заявил доцент Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС Вадим Романов.

Он отметил, что бюджет России в 2022 году пополнился дивидендами от госкомпаний в размере 753 миллиардов рублей, что в 2,2 раза выше, чем в предыдущем году. Наибольшие дивиденды выплатили «Газпром» — 463,6 миллиарда рублей и «Роснефтегаз» — 142,8 миллиарда рублей.

«Компании, способные выплачивать дивиденды в таких сложных условиях, привлекают особое внимание инвесторов, так как это может свидетельствовать о хорошей финансовой устойчивости и стабильности бизнеса», — считает Романов.

По мнению эксперта, приток дивидендов в российский бюджет положительно влияет на экономику в целом, способствуя ее росту и стабильности. Также это свидетельствует о мощи отечественных компаний, особенно в энергетике, их финансовом благополучии и способности справляться с непростой экономической ситуацией.

На днях в Минфине РФ допустили возврат к налогу на сверхприбыль в случае появления у компаний конъюнктурных сверхдоходов и формирования существенного дефицита бюджета.

До этого комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний. Налог коснется крупных компаний со средней прибылью за 2021–2022 годы свыше одного миллиарда рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. В случае уплаты налога в период с 1 октября по 30 ноября текущего года, ставка снизится до 5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали российские бизнесмены, которые решили «скинуться» на фоне того, что их прибыль за 2021 и 2022 годы превысила госбюджет.

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Как выплата рекордных дивидендов в бюджет отразится на российской экономике

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