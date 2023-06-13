«Открою большую тайну»: Белоусов назвал инициатора налога на сверхприбыль

Предприниматели осознают, что их доходы за прошлые годы намного выше, чем у госбюджета.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что инициаторами введения налога на сверхприбыль прошлых лет стали бизнесмены. Об этом он сообщил в интервью изданию РБК.

«Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд рублей, принадлежит бизнесу, а не государству», — прокомментировал он.

Белоусов объяснил, что идея была предложена на фоне понимания бизнесменами того факта, что их прибыль за период 2021 и 2022 годов превысила госбюджет. Поэтому они решили «скинуться» и заплатить.

Законопроект о налоге на сверхприбыль предусматривает сбор со всех организаций, доходы которых за указанные года превысил один миллиард рублей. В Минфине ранее уточнили, что взнос для предпринимателей составит 10% в случае уплаты его в 2024 году. В текущем году организациям надо будет заплатить 5% сверхприбыли. Налог должен быть оплачен в срок до 28 января 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Минюст РФ счел проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции.