Родители одобрили выбор: дочь актера Евгения Сидихина вышла замуж

Изначально 25-летняя Аглая хотела сыграть небольшую свадьбу, но мама стала настаивать на пышном торжестве. Как прошло мероприятие?

В семье актеров Евгения Сидихина и Татьяны Борковской произошло радостное событие. В начале июля они выдали замуж дочку Аглаю. 25-летняя девушка связала себя узами брака с финансовым аналитиком Владиславом, с которым встречалась два года до свадьбы.

Как рассказала в интервью изданию StarHit.ru Аглая, поначалу она хотела организовать небольшую свадьбу, однако Барковская настояла на пышном торжестве в роскошном отеле. Девушка в результате не пожалела, что послушала маму. Деньги на мероприятие Аглая вместе с будущим супругом копила не один месяц.

«Каждый месяц откладывали деньги. Для нас церемония — это первая совместная крупная трата, и я очень благодарна мужу, без него бы ничего не получилось. Он все рассчитал: составил бюджет и вел наши расходы», — рассказала она.

Аглая с будущим женихом встречалась два года. Фото: Instagram* / sedehka

По традиции, перед свадьбой у девушки был девичник. Вместе с многочисленными подругами она отправилась кататься по Неве, выполняла различные задания, а после речного путешествия поехала на музыкальный фестиваль. Поздравить новобрачных с радостным событием приехали их друзья из разных городов — Москвы, Парижа, Праги, Анталии, Стамбула.

В ближайшее время Аглая и Владислав отправятся в свадебное путешествие. Правда, куда именно, пока не решили. Девушка призналась, что знаменитые родители в восторге от ее выбора.

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