Спецназ применил слезоточивый газ против митингующих в Париже

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 32 0

Магазины и рестораны в спешке закрывают свои двери в надежде спастись от протестующих, а полицейские прибегают к все более серьезным мерам.

Фото, видео: Reuters / Juan Medina; 5-tv.ru

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Массовая акция протеста в Париже все сильнее набирает обороты — спецназ применил слезоточивый газ против митингующих. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. Люксовые бутики на Елисейских полях уже закрылись в надежде защититься от протестующих.

Полицейские продолжают зачищать самое сердце Парижа от демонстрантов, только за сегодняшнюю ночь задержано не менее 80 человек. В пригородах Франции сегодня был официально введен комендантский час.

Беспорядки продолжаются уже не первый день. Они начались после того, как полицейский застрелил темнокожего 17-летнего подростка, который отказался выходить из машины по его просьбе. Правоохранитель в данный момент уже задержан, но протесты не стихают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как постепенно накаляется обстановка в центре Европы.

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