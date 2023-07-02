Обстановка накаляется: французская полиция оцепила Елисейские поля

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 69 0

Французская полиция вытесняет людей с Елисейских полей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Уже начались первые задержания, элитный спецназ базируется у Триумфальной арки на площади Шарля де Голля.

Французская полиция полностью оцепила Елисейские поля, обстановка накаляется. Элитный спецназ готов к новой масштабной демонстрации в самом центре Парижа — на площади Шарля де Голля. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры с места событий.

Часть людей, которые находились на площади в момент прибытия спецназа, прижата к стене. Полиция вытесняет с площади всех — и протестующих, и туристов, сообщает корреспондент "Известий" Анастасия Рикеза. 

Новая вспышка протестов в Париже сотрясла столицу 27 июня после того, как полицейский застрелил 17-летнего молодого человека. Подросток нарушил ПДД и отказался выйти из машины, когда его попросил об этом сотрудник правоохранительных органов.

Настроение и так недовольных политикой государства граждан, тут же обострилось еще сильнее — массовые протесты начали перетекать в кровавую бойню, к вечеру 30 июня митингующие открыли стрельбу из гранатометов.

Ранее 5-tv.ru раскрыл количество задержанных во время беспорядков в Париже.

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