В Петербурге неизвестный угнал машину вратаря хоккейного клуба СКА

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 21 0

По факту случившегося следователи уже проводят проверку.

В Петербурге неизвестный угнал машину вратаря хоккейного клуба СКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

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В Петербурге неизвестный угнал машину 19-летнего вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен лично обратился в правоохранительные органы с заявлением.

По официальным данным, речь идет об угоне Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Иванов отметил, что припарковал машину в определенном месте и отошел. Когда вернулся — авто буквально исчезло. Предварительно, стоимость транспортного средства составляет 2,6 миллиона рублей.

По факту случившегося уже проводится проверка. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно и какими методами лучше всего защищать свое авто от угонщиков.

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