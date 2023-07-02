В Петербурге неизвестный угнал машину вратаря хоккейного клуба СКА

В Петербурге неизвестный угнал машину 19-летнего вратаря хоккейного клуба СКА Сергея Иванова. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмен лично обратился в правоохранительные органы с заявлением.

По официальным данным, речь идет об угоне Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Иванов отметил, что припарковал машину в определенном месте и отошел. Когда вернулся — авто буквально исчезло. Предварительно, стоимость транспортного средства составляет 2,6 миллиона рублей.

По факту случившегося уже проводится проверка. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как правильно и какими методами лучше всего защищать свое авто от угонщиков.