На семью мэра во Франции совершили нападение

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Полина Долгова
Полина Долгова 187 0

Жанбрюн сообщил, что его жена и дети в шоке и ранены.

На семью мэра во Франции совершили нападение

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Мэр французского города Л’Ай-ле-Роз Винсент Жанбрюн написал в Twitter о том, что на его семью и дом было совершено покушение. Через некоторое время пост был удален, сообщает газета Le Figaro.

В социальной сети Жанбрюн рассказал, что в результате атаки его супруга и наследники получили ранения.

«Моя жена и дети в шоке и ранены», — написал он.

По данным издания, Жанбрюн был на работе в мэрии, когда группа протестующих собралась перед его домом.

Злоумышленники попытались протаранить дом чиновника на автомобиле, а затем попробовали поджечь его. Супруга государственного служащего сбежала с двумя детьми и была ранена, так как неизвестные преследовали ее. Женщина обратилась в больницу, а детей увезли в безопасное место.

За последнюю ночь во Франции число задержанных во время протестов составило 486 человек. Прежде стало известно, что для предотвращения новой вспышки массовых протестов в Париже власти призвали элитные подразделения спецназа. В ночь на 1 июля, по всей стране были арестованы более 1300 бунтовщиков.

Протесты охватили все регионы Франции после того, как утром 27 июня представители правоохранительных органов застрелили 17-летнего подростка в Нантере. По словам полицейских, юноша отказывался подчиняться требованиям сотрудников власти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спецназ применил слезоточивый газ против митингующих в Париже.

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На семью мэра во Франции совершили нападение

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