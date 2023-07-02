Помоги себе сам: что нельзя делать после укуса змеи

Почему высасывание яда из ранки не поможет избежать последствий?

Лето — это время выездов на дачу, отдых на природе и теплые дни в парке под солнышком. Однако в этот период, особенно в жаркую погоду, активность змей увеличивается. Что делать, если такое все-таки произошло и гадюка напала на человека. Врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов перечислил четыре действия, которые лучше всего избежать при укусе рептилий. Их опубликовал Telegram-канал Минздрава Московской области «Разборчивым почерком».

Не высасывать яд

Несмотря на то, что такой лайфхак очень распространен среди народных баек. Это действие категорически не рекомендуется медиками. Подобные манипуляции на месте раны могут только ухудшить состояние пострадавшего.

Не прижигать

Обработка будет неэффективна, так как поверхностное воздействие пламенем не способно снизить действие яда, проникшего в кровь.

Не накладывать жгут

Закрученную веревку не стоит накладывать выше места ранки. Это может ухудшить состояние потерпевшего и спровоцировать гангренозные явления. Из-за которого может появиться застой крови и даже некроз тканей. Опять же, распространение яда в крови — это не задержит.

Не бежать

Если при укусе змеи, вы оказались совсем один в лесу, то не стоит поддаваться панике и бежать к людям за помощью. Такие движения ускорят кровоток и яд еще быстрее распространится по организму. Лучше всего позвонить за помощью по телефону. Но, если получается так, что вы находитесь не в зоне действия сети, то медленно идите к населенному пункту.

По словам врача, в ожидании врача лучшим решением будет — уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, а также обработать антисептиком и наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты, если они есть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что как себя вести при встрече со змеей.